Barbara d'Urso ricorda l'incontro con Can Yaman: "Quel divano …" (Di martedì 22 settembre 2020) Barbara d'Urso ha ricordato ai suoi fedeli sostenitori di quando ha avuto un incontro riavvicinato con Can Yaman: lei, lui e il divano. Barbara d'Urso è l'unica conduttrice italiana che può vantare di aver avuto all'interno dei suoi programmi uno dei personaggi più amati del momento e sì, stiamo proprio parlando del protagonista maschile di … L'articolo Barbara d'Urso ricorda l'incontro con Can Yaman: "Quel divano …" è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

