Ballando con le stelle, Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. Cosa farà Elisa Isoardi? "Ballando con le stelle", Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. Nuova tegola in casa Carlucci, dopo lo slittamento della partenza del programma a causa della positività di alcuni concorrenti e staff al Covid, il maestro e compagno di ballo di Elisa Isoardi è a rischio partecipazione. «Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un'edizione in cui non ci si annoia, diciamo», arriva via twitter tramite l'account di Selvaggia Lucarelli. Non c'è pace per Ballando con le stelle. Dopo i problemi con la positività al Covid di ...

