Amministrative | ecco chi è il sindaco più votato di tutti i Comuni al voto a Napoli

Ercolano (Na) – Ciro Buonajuto si riconferma sindaco di Ercolano. Nella città del "Miglio d'Oro" il sindaco rieletto lascia ben più di un miglio di distanza a suoi contendenti. Con quasi l'80% delle preferenze il primo cittadino renziano è infatti il sindaco più votato nell'intera città metropolitana di Napoli. Ad Ercolano possiamo dire che la partita non si è praticamente neanche giocata, decisamente troppo grande il gap di distanza tra il sindaco uscente e gli altri candidati alla città degli Scavi. Bisogna addirittura guardare a ben 65 punti percentuali più in giù per trovare la contendente di Buonajuto, Colomba Formisano che, nonostante il sostegno di 5 liste ...

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative ecco Amministrative, ecco chi sono i sindaci: conferme a Montorfano, Lipomo ed a Turate CiaoComo Elezioni comunali 2020, in provincia di Milano finisce per ora 5 a 2: il centrosinistra vince a Segrate e Bollate

E poi, ecco Segrate, comune strategico anche per la vicinanza all'aeroporto di Linate, i futuri progetti di allungamento della metropolitana 4, un progetto in questo momento sospeso come il grande ...

Elezioni amministrative, ecco i risultati nel Lodigiano: elette tre donne - LA DIRETTA

I nuovi sindaci: a Borgo San Giovanni Moira Rebughini, a Santo Stefano Marinella Testolina e a Miradolo Terme Michela Callegari (Ore 12) Il ministero dell’Interno ha proclamato ufficialmente il nuovo ...

