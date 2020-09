(Di martedì 22 settembre 2020) AGI - Il candidato di centrodestra, Antonio, conduce la corsa per l'elezione del prossimo sindaco di. Le ultime proiezioni della Rai lo danno in leggero vantaggio (39,4), rispetto ai principali avversari: Vincenzo(35,5%) e Danilo Arcuri (20,2)%. Nelle elezioni comunali, in caso di affermazione sotto il 50%, è previsto untra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Agenzia_Italia : A Crotone si profila un ballottaggio tra Manica e Voce - fisco24_info : A Crotone si profila un ballottaggio tra Manica e Voce: AGI - Il candidato di centrodestra, Antonio Manica, conduce… - LaCnews24 : Elezioni comunali Crotone, si profila ballottaggio tra Manica e Voce #calabrianotizie #newscalabria - crotone24news : Exit Poll Crotone: Voce a valanga al ballottaggio contro Manica: A Crotone si profila un ballottaggio all'ultimo vo… - giu_alessi : RT @crotone24news: Exit Poll Crotone: Voce a valanga al ballottaggio contro Manica: A Crotone si profila un ballottaggio all'ultimo… https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone profila

LaC news24

AGI - Il candidato di centrodestra, Antonio Manica, conduce la corsa per l'elezione del prossimo sindaco di Crotone. Le ultime proiezioni della Rai lo danno in leggero vantaggio (39,4), rispetto ai ...In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Crotone Antonio Manica del centrodestra al 39,4, Vincenzo Voce delle liste civiche è al 35,5%, Danilo Arcuri del ...