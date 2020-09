Uomini e Donne, Gemma Galgani: "Tina Cipollari? Alla mia età, avrà bisogno di un 'aiutino'" (Di lunedì 21 settembre 2020) Intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, Gemma Galgani ha spiegato, per la prima volta, i motivi che l'hanno spinta a sottoporsi ad un lifting al viso dopo aver espresso, in più occasioni, la propria contrarietà Alla chirurgia estetica: 21 settembre 2020 12:07. Leggi su blogo (Di lunedì 21 settembre 2020) Intervistata da 'Magazine', in edicola questa settimana,ha spiegato, per la prima volta, i motivi che l'hanno spinta a sottoporsi ad un lifting al viso dopo aver espresso, in più occasioni, la propria contrarichirurgia estetica: 21 settembre 2020 12:07.

matteosalvinimi : Grazie a monsignor Vincenzo Paglia per queste parole: sono orgoglioso, con la Lega al governo, di aver ridotto dras… - virginiaraggi : La @PLRomaCapitale ha un nuovo reparto in bicicletta dedicato al pattugliamento del Tevere. Le donne e gli uomini d… - vladiluxuria : Non capisco il senso di dividere le liste elettorali tra uomini e donne, non sarebbe meglio avere solo registri co… - kimbabismyfav : RT @salvinimi: Avete fato caso che gli uomini e donne migliori in italia del 20essimo secolo erano tutti partigiani antifascisti! Oggi abbi… - BabbaiFabry : RT @GiuliaGrilloM5S: Rosario #Livatino stava andando in tribunale quando fu vittima di un agguato mafioso. Così, trent’anni fa, il giovane… -