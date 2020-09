Uomini e Donne, colpo di scena: Jessica fa la sua scelta, la redazione non fa in tempo a prepararsi (Di lunedì 21 settembre 2020) Sabato 19 settembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne ed è avvenuto un colpo di scena in quanto Jessica ha fatto la sua scelta. La tronista, senza troppi giri di parole, ha voluto interrompere la sua esperienza lasciando di stucco anche la redazione del programma. Considerando il fatto che nessuno si aspettava una simile decisione, la scelta è avvenuta in un modo alquanto inusuale. In merito alla persona che la tronista ha voluto portare con sé al di fuori dello studio si tratta di Davide Lo Russo. Vediamo cosa è successo. La scelta di Jessica a Uomini e Donne Nel corso dell’ultima registrazione di ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 21 settembre 2020) Sabato 19 settembre è stata effettuata una nuova registrazione died è avvenuto undiin quantoha fatto la sua. La tronista, senza troppi giri di parole, ha voluto interrompere la sua esperienza lasciando di stucco anche ladel programma. Considerando il fatto che nessuno si aspettava una simile decisione, laè avvenuta in un modo alquanto inusuale. In merito alla persona che la tronista ha voluto portare con sé al di fuori dello studio si tratta di Davide Lo Russo. Vediamo cosa è successo. LadiNel corso dell’ultima registrazione di ...

