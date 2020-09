Tutti pensavano scherzasse: attore famosissimo muore tragicamente sul set (Di lunedì 21 settembre 2020) Questo articolo . Un attore famosissimo è morto tragicamente sul set del film che stava girando: Tutti pensavano stesse scherzando, ma era tutto vero. Il dramma dei colleghi. E’ un vero e proprio dramma quello che si è consumato sul set nel lontano 1991. Un attore davvero famosissimo, mentre si trovava sul set, si è accasciato a terra … Leggi su youmovies (Di lunedì 21 settembre 2020) Questo articolo . Unè mortosul set del film che stava girando:stesse scherzando, ma era tutto vero. Il dramma dei colleghi. E’ un vero e proprio dramma quello che si è consumato sul set nel lontano 1991. Undavvero, mentre si trovava sul set, si è accasciato a terra …

RominaMercanti : @Presa_Diretta niente e nemmeno cambiato cose facilmente cambiabili! ho sempre pensato a una tirannia invece non im… - Ukiyo_G : Comunque io stra convinta vincesse il No, tutti i complottisti che seguo pensavano di far cadere il governo votando No. - itamorax : Vince il Si al Referendum. Più della metà dei cittadini italiani vuole che la “casta” si pieghi visto che è lì graz… - heartmarils : siamo un paese troppo ignorante e quando c’è da votare la gente non si informa mai nel modo giusto ed ecco perché p… - ssrvz : @monspaglia 'L’Italia ha, nella sua storia, una feconda tradizione di destra politica che può rappresentare una ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti pensavano Covid, a Salice sindaco in quarantena: 3 positivi, anche esponente politica. 81 casi in Puglia Corriere Salentino