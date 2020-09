Tiffany Haddish affianca Nicolas Cage in The Unbearable Weight Of Massive Talent

(Di lunedì 21 settembre 2020) L'attricefarà parte del cast della commedia Theof, con starreciterà nel film TheOf, progetto in cuiinterpreterà una versione alternativa di se stesso. Il lungometraggio sarà prodotto da Lionsgate e sarà una comedy che si preannuncia come molto originale. La regia del progetto è stata affidata a Tom Gormican, co-autore della sceneggiatura in collaborazione con Kevin Etten. Al centro di Theof ...

maykinnon : A TIFFANY HADDISH USANDO O FAMOSO VESTIDO BRANCO NO COMERCIAL BAHABABABABAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA -

Ultime Notizie dalla rete : Tiffany Haddish

Movieplayer.it

L'attrice Tiffany Haddish farà parte del cast della commedia The Unbearable Weight of Massive Talent, con star Nicolas Cage. Tiffany Haddish reciterà nel film The Unbearable Weight Of Massive Talent, ...The Card Counter di Paul Schrader è uno dei film più attesi dell'anno, ma la quarantena ha messo a dura prova la produzione con Oscar Isaac nei panni di un giocatore d'azzardo ed ex soldato che si pro ...