Spara al figlio di 11 anni e poi si toglie la vita

(Di lunedì 21 settembre 2020) Un uomo hato e ucciso ildi 11per poi rivolgere l’arma verso se stesso e suicidarsi. La drammatica notizia arriva da Rivara Canavese, nel Torinese. Nella notte l’uomo, di 47, operaio di un’azienda meccanica, si trovava nella propria abitazione insieme ale ha fatto fuoco con un’arma che deteneva illegalmente. Il lungo messaggio su Facebook Dopo gli spari di questa notte sono intervenuti i carabinieri e gli uomini del 118, ma per i due non c’è stato niente da fare. Ad occuparsi di ricostruire quanto accaduto gli uomini delle Forze dell’ordine, ma intanto emerge un dettaglio sconcertante. Prima di compiere il gesto l’uomo avrebbe scritto un lungo post su Facebook per spiegare il suo gesto e lasciare un messaggio alla ...