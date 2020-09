Spal, Zamuner: «Fiducia per Esposito. Pirola? Non ne abbiamo parlato» (Di lunedì 21 settembre 2020) Il direttore sportivo della Spal, Giorgio Zamuner, ha parlato ai giornalisti presenti dopo l’incontro con l’Inter Giorgio Zamuner, direttore sportivo della Spal, ha parlato dopo l’incontro avuto con l’Inter nella sede nerazzurra. Le dichiarazioni. «Per me c’è Fiducia anche se non è ancora conclusa. Ha le caratteristiche giuste per esprimersi al meglio con la nostra squadra e con gli schemi offensivi di Marino. Insieme col fratello Salvatore alla Spal? È una cosa simpatica. Pirola? Non ci intetessa al momento». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Il direttore sportivo della, Giorgio, haai giornalisti presenti dopo l’incontro con l’Inter Giorgio, direttore sportivo della, hadopo l’incontro avuto con l’Inter nella sede nerazzurra. Le dichiarazioni. «Per me c’èanche se non è ancora conclusa. Ha le caratteristiche giuste per esprimersi al meglio con la nostra squadra e con gli schemi offensivi di Marino. Insieme col fratello Salvatore alla? È una cosa simpatica.? Non ci intetessa al momento». Leggi su Calcionews24.com

