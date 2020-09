Salernitana, si prova a stringere per Tutino (Di lunedì 21 settembre 2020) SALERNO - Salernitana ancora incompleta a meno di una settimana dall'inizio del campionato. Un portiere, un centrocampista e un attaccante: sono questi gli obiettivi che il club campano spera di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020) SALERNO -ancora incompleta a meno di una settimana dall'inizio del campionato. Un portiere, un centrocampista e un attaccante: sono questi gli obiettivi che il club campano spera di ...

sportli26181512 : Salernitana, si prova a stringere per Tutino: I nodi del mercato: un portiere, un centrocampista e un attaccante… - Gabr_yss : Dato che a nessuno frega un cazzo (Cetin a 7 milioni ne è la prova) come mai non piazziamo Jorge Silva alla Salerni… - DonatoEuropa : @metalgearzovic @GliEhuilibri Quindi ricapitolo. Si infortuna Luiz Felipe Richiama Karo che ha fatto il ritiro con… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Fiorentina, il figlio di #Barone in prova con la #Salernitana di #Lotito - violanews : Riecco Barone jr in Serie B: è in prova con la Salernitana - -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana prova Salernitana, si prova a stringere per Tutino Corriere dello Sport Scienza: un salernitano tra i 10 migliori ricercatori italiani Under 35

È salernitano uno dei 10 finalisti del Premio GiovedìScienza, dedicato ai ricercatori under 35 di tutti gli enti di ricerca italiani, organizzato da CentroScienza Onlus. Giunto alla sua nona edizione, ...

SALERNITANA: in arrivo diversi calciatori. Le ultime di mercato

La protesta dei tifosi della Salernitana è arrivata anche all'aeroporto di Milano Malpensa. La scorsa notte è stato, infatti, affisso uno striscione nei pressi dello scalo lombardo. Un segnale chiaro ...

Pistoiese rinnova difesa e attacco, Livorno caos

Anche le altre toscane della terza serie sono molto attive sul mercato. LIVORNO - Due giorni di riflessioni per arrivare al consiglio di amministrazione di domani con le idee ben chiare. Ad ora l’unic ...

È salernitano uno dei 10 finalisti del Premio GiovedìScienza, dedicato ai ricercatori under 35 di tutti gli enti di ricerca italiani, organizzato da CentroScienza Onlus. Giunto alla sua nona edizione, ...La protesta dei tifosi della Salernitana è arrivata anche all'aeroporto di Milano Malpensa. La scorsa notte è stato, infatti, affisso uno striscione nei pressi dello scalo lombardo. Un segnale chiaro ...Anche le altre toscane della terza serie sono molto attive sul mercato. LIVORNO - Due giorni di riflessioni per arrivare al consiglio di amministrazione di domani con le idee ben chiare. Ad ora l’unic ...