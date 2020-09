Picchiata dal fidanzato per quasi un’ora. Era uscita con le amiche (Di lunedì 21 settembre 2020) Una ragazza inglese, Katrina Pidden, racconta un orrendo episodio di violenza domestica esploso per futili motivi. Le foto del volto sfigurato dai colpi ricevuti dal fidanzato, dalla persona che le prometteva di amarla ma che invece l’ha malmenata a più riprese, sono la prova schiacciante che Katrina Pidden, 39enne inglese, ha presentato contro il suo … L'articolo Picchiata dal fidanzato per quasi un’ora. Era uscita con le amiche proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 21 settembre 2020) Una ragazza inglese, Katrina Pidden, racconta un orrendo episodio di violenza domestica esploso per futili motivi. Le foto del volto sfigurato dai colpi ricevuti dal, dalla persona che le prometteva di amarla ma che invece l’ha malmenata a più riprese, sono la prova schiacciante che Katrina Pidden, 39enne inglese, ha presentato contro il suo … L'articolodalperun’ora. Eracon leproviene da leggilo.org.

