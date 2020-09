NVIDIA: “che fine hanno fatto le RTX 3080?” (Di lunedì 21 settembre 2020) Il lancio delle nuove GPU di NVIDIA ha subito vari problemi e la domanda dell’utenza è una: “che fine hanno fatto le RTX 3080?”. NVIDIA RTX 3000 – Commercializzazione founders edition La scaletta della commercializzazione delle nuove RTX 3000 è stata definita già dall’inizio del corrente mese e giusto alcuni giorni fa abbiamo visto la “sparizione” delle unità 3080. Secondo i dati ufficiali, che riguardano le vendite sullo store NVIDIA, le unità 3080 sono terminate già dopo pochi minuti dall’apertura degli ordini. Stando a una prima analisi si pensava che il numero di schede non fosse sufficiente a soddisfare l’alta domanda dell’utenza. Questa tesi, visti gli eventi legati ai wafer ... Leggi su windowsinsiders (Di lunedì 21 settembre 2020) Il lancio delle nuove GPU diha subito vari problemi e la domanda dell’utenza è una: “chele RTX 3080?”.RTX 3000 – Commercializzazione founders edition La scaletta della commercializzazione delle nuove RTX 3000 è stata definita già dall’inizio del corrente mese e giusto alcuni giorni fa abbiamo visto la “sparizione” delle unità 3080. Secondo i dati ufficiali, che riguardano le vendite sullo store, le unità 3080 sono terminate già dopo pochi minuti dall’apertura degli ordini. Stando a una prima analisi si pensava che il numero di schede non fosse sufficiente a soddisfare l’alta domanda dell’utenza. Questa tesi, visti gli eventi legati ai wafer ...

ilmauro85 : @BiagioSdC @NVIDIAGeForceIT ma no certo, ormai nvidia è la gpu che ha accordi con tutte le sh, però nel mercato non si sa mai - ConteAllegriGdm : @Bubu_Inter Successo uguale con le nvidia serie 30. Gente che crea bot per comprare 50 pezzi al secondo uno e rivendere a prezzo maggiorato. - ConteZero76 : OT: nVidia col nuovo DLSS ha, per certi versi, buttato la spugna. Davanti all'ennesimo hop di risoluzione (8K) non… - KegOfGrog : @GamePlayFusi @JollyRoger____ @nvidia @Arm Anche Wired ha fatto un articolo, ma è assurdo che non ne parli nessun a… - KegOfGrog : @JollyRoger____ @GamePlayFusi @nvidia @Arm Sisi, per carità. È strano però che questa notizia sia stata trattata co… -

