Migranti: 26 sbarchi in 24 ore a Lampedusa, è record! (Di lunedì 21 settembre 2020) di Redazione. L’Italia del dopo Salvini, l’Italia del Mes e del Recovery Fund, l’Italia giallo-rossa di Conte, Di Maio e Zingaretti si è calata le braghe davanti all’Europa e ha spalancato i porti all’invasione africana. Altri undici barchini, con circa 300 Migranti a bordo, sono stati soccorsi nelle ultime ore a Lampedusa dove nel giro … Leggi su freeskipper (Di lunedì 21 settembre 2020) di Redazione. L’Italia del dopo Salvini, l’Italia del Mes e del Recovery Fund, l’Italia giallo-rossa di Conte, Di Maio e Zingaretti si è calata le braghe davanti all’Europa e ha spalancato i porti all’invasione africana. Altri undici barchini, con circa 300a bordo, sono stati soccorsi nelle ultime ore adove nel giro …

MediasetTgcom24 : Migranti, 26 sbarchi in 24 ore a Lampedusa: è record #lampedusa - Agenzia_Ansa : #Migranti, 26 sbarchi in 24 ore a #Lampedusa. Tutti trasferiti nell'hotspot che ormai supera le mille presenze #ANSA - LegaSalvini : A LAMPEDUSA È NUOVO ALLARME PER HOTSPOT OFF LIMITS: ALTRI SBARCHI SULL'ISOLA - MarcoM17375606 : RT @francescatotolo: Altri 11 barchini (circa 300 #migranti a bordo) nelle ultime ore a #Lampedusa, dove in 24 ore è stata raggiunta la cif… - Donatel64264869 : RT @francescatotolo: Altri 11 barchini (circa 300 #migranti a bordo) nelle ultime ore a #Lampedusa, dove in 24 ore è stata raggiunta la cif… -