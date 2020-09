Mario Balotelli: la fidanzata è un’ex corteggiatrice molto nota di Uomini e Donne (Di lunedì 21 settembre 2020) Pare che la nuova fidanzata del calciatore sia una nota ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi. Ecco che cosa si è scoperto sui social Mario Balotelli ha una nuova fidanzata Recentemente Mario Balotelli è diventato protagonista del gossip e della tv. Infatti, il fratello Enock Barwuah è uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip e ha parlato della loro storia, poi anche un’altra concorrente, Dayane Mello, ha raccontato della loro relazione. La modella ha detto che c’è stato un grande sentimento tra di loro e lei lo ritiene ancora una persona speciale che le fa battere il cuore. Ma il calciatore non ha preso bene queste dichiarazioni. Infatti, prima su Instagram, poi su Twitter, ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 21 settembre 2020) Pare che la nuovadel calciatore sia unaexdel programma di Maria De Filippi. Ecco che cosa si è scoperto sui socialha una nuovaRecentementeè diventato protagonista del gossip e della tv. Infatti, il fratello Enock Barwuah è uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip e ha parlato della loro storia, poi anche un’altra concorrente, Dayane Mello, ha raccontato della loro relazione. La modella ha detto che c’è stato un grande sentimento tra di loro e lei lo ritiene ancora una persona speciale che le fa battere il cuore. Ma il calciatore non ha preso bene queste dichiarazioni. Infatti, prima su Instagram, poi su Twitter, ...

