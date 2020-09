Juve-Morata, storia di un piccolo grande amore destinato a rivivere (Di lunedì 21 settembre 2020) Di nomi se ne sono fatti tanti. Da Dzeko a Milik, passando per il sogno Suarez, senza contare le suggestioni legate a Giroud e Cavani. Alla fine l’ha spuntata Alvaro Morata, una vecchia conoscenza del calcio italiano e, soprattutto, della Juventus. Il centravanti spagnolo ha lasciato un pezzo di cuore a Torino e trattasi di amore ricambiato, perché la Juventus in quell’estate del 2016 lo lasciò tornare alla casa madre del Real con un nodo alla gola. E non è difficile capire, anzi ricordare, il perché: dal 2014 al 2016 con i bianconeri sono stati due anni di puro amore sportivo, un amore condito da due scudetti e una finale di Champions, conquistata anche grazie ai suoi gol, alle sue falcate, alla sua straordinaria capacità di difendere il ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Di nomi se ne sono fatti tanti. Da Dzeko a Milik, passando per il sogno Suarez, senza contare le suggestioni legate a Giroud e Cavani. Alla fine l’ha spuntata Alvaro, una vecchia conoscenza del calcio italiano e, soprattutto, dellantus. Il centravanti spagnolo ha lasciato un pezzo di cuore a Torino e trattasi diricambiato, perché lantus in quell’estate del 2016 lo lasciò tornare alla casa madre del Real con un nodo alla gola. E non è difficile capire, anzi ricordare, il perché: dal 2014 al 2016 con i bianconeri sono stati due anni di purosportivo, uncondito da due scudetti e una finale di Champions, conquistata anche grazie ai suoi gol, alle sue falcate, alla sua straordinaria capacità di difendere il ...

romeoagresti : Le cifre dell’operazione #Morata-#Juve: 10 milioni per il prestito del primo anno, 10 milioni (eventualmente) per i… - DiMarzio : #Morata alla #Juve, ci siamo; ultimi dettagli da sistemare. Cifre e formula dell’affare con l’#Atletico - tuttosport : #Juve, il centravanti è #Morata! Trattativa in chiusura con l'Atletico - DecriFederico : Morata Juve si farà! - notiziepiemont : Juve: risolto il numero 9. E' Alvaro Morata -