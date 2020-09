Inter | iniziate le visite mediche di Vidal | in giornata la firma sul contratto

(Di lunedì 21 settembre 2020) Sono ore decisive per lasuldi Arturoche insi legherà all’per due anni con opzione per il terzo. L’ufficialità e la conseguente comunicazione del club nerazzurro arriveranno in. Nel frattempo il cileno, arrivato ieri sera a Milano, ha iniziato leal Coni questa mattina, poi le completerà all’Humanitas. Antonio Conte non vede l’ora di riavere con sé il guerriero cileno, con cui ha sempre avuto un rapporto particolare.

MatteoBarzaghi : #Vidal iniziate di prima mattina le visite mediche @SkySport #SkyCalciomercato #Inter - FRANKLYN_KHA : RT @MatteoBarzaghi: #Vidal iniziate di prima mattina le visite mediche @SkySport #SkyCalciomercato #Inter - sportface2016 : Ore decisive per la firma di #Vidal - #Inter - id7om_x : RT @MatteoBarzaghi: #Vidal iniziate di prima mattina le visite mediche @SkySport #SkyCalciomercato #Inter - Light1908 : RT @MatteoBarzaghi: #Vidal iniziate di prima mattina le visite mediche @SkySport #SkyCalciomercato #Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Inter iniziate

Con il passare degli anni, il carattere di una persona non cambia, ma può sicuramente ammorbidirsi e trovare un suo equilibrio. A uno come Antonio Scurati – che non è mai passato come un gran ‘simpati ...La guerra in Afghanistan è iniziata poco dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre 2001. Per la precisione il 7 ottobre, con l'invasione del territorio controllato dai talebani da parte dei gruppi ...Apertura dedicata al Real Madrid da parte del quotidiano con la squadra di Zidane che pareggia 0-0 in casa della Real Sociedad evidenziando la mancanza del gol al debutto. Benzema e cinque "bambini" n ...