I quattro sceriffi del Covid non falliscono il colpo

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 settembre 2020) Era nelle cose e le cose lo hanno confermato. Zaia-De Luca-Emiliano-Toti, idel, i governatori con il lanciafiamme, nonile vincono senza soffrire nelle loro Regioni. Il presidente uscente del Veneto e quello della Campania, Zaia e De Luca, si affermano con percentuali bulgare. Era quello che i sondaggi, stavolta non sbagliando, gridavano con certezza durante le varie fasi dell’emergenza pandemia, da febbraio in poi. Parallelamente alla tragica crescita dei contagi e delle vittime, cresceva il numero dei dpcm del presidente Conte e il gradimento dei governatori che tenevano la barra dritta nella gestione dell’emergenza. Ora con toni più autorevoli come quelli del ‘doge’ Zaia, la cui lista in Veneto batte di gran lunga la Lega, ...