Furto pistola a Gdf in seggio a Foggia (Di lunedì 21 settembre 2020) Foggia, 21 SET - Un militare della Guardia di Finanza in servizio al seggio elettorale Parisi-De Santis di Foggia ha subito il Furto della pistola di ordinanza la scorsa notte, mentre era di vigilanza ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 21 settembre 2020), 21 SET - Un militare della Guardia di Finanza in servizio alelettorale Parisi-De Santis diha subito ildelladi ordinanza la scorsa notte, mentre era di vigilanza ...

Agenzia_Ansa : Furto della pistola ad un finanziere in un seggio a #Foggia, forse narcotizzato #ANSA - Mauri_SMM_SEO : #News Ultim'ora Furto pistola a Gdf in seggio a Foggia - Affaritaliani : Rubata la pistola in un seggio a Foggia Narcotizzato finanziere in servizio - Affaritaliani : Elezioni, furto di pistola a un finanziere in seggio a Foggia - patriziagatto3 : RT @Agenzia_Ansa: Furto della pistola ad un finanziere in un seggio a #Foggia, forse narcotizzato #ANSA -