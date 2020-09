Fortnite: Salva il Mondo non sarà più giocabile su Mac da questa settimana. Epic incolpa Apple (Di lunedì 21 settembre 2020) Epic Games ha dichiarato che poiché Apple gli impedisce di pubblicare patch e correzioni per i suoi giochi sui dispositivi della società, chiuderà Fortnite: Salva il Mondo su Mac il 23 settembre 2020.Nell'ultima puntata della disputa tra Apple e Epic, lo studio ha condiviso una dichiarazione in cui si afferma che poiché Apple non permtterà il lancio di giochi o patch, non sarà più in grado di aggiornare il gioco."Apple sta impedendo a Epic la distribuzione di giochi e patch su Mac, il che pone fine alla nostra capacità di sviluppare e offrire Fortnite: Salva il Mondo sulla piattaforma", ha detto ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 settembre 2020)Games ha dichiarato che poichégli impedisce di pubblicare patch e correzioni per i suoi giochi sui dispositivi della società, chiuderàilsu Mac il 23 settembre 2020.Nell'ultima puntata della disputa tra, lo studio ha condiviso una dichiarazione in cui si afferma che poichénon permtterà il lancio di giochi o patch, non sarà più in grado di aggiornare il gioco."sta impedendo ala distribuzione di giochi e patch su Mac, il che pone fine alla nostra capacità di sviluppare e offrireilsulla piattaforma", ha detto ...

Eurogamer_it : Arriva la fine per #Fortnite: Salva il Mondo su Mac. - Notiziedi_it : Chiusura Fortnite su Apple, dopo il Battle Royale via anche Salva il Mondo - this_cool_boy_ : Fortnite Salva il Mondo lascia Mac, rimborsi in arrivo: ancora contrasti tra Epic ed Apple - RedBlack85 : Fortnite Salva il Mondo lascia Mac, rimborsi in arrivo: ancora contrasti tra Epic ed Apple - Asgard_Hydra : Fortnite Salva il Mondo lascia Mac, rimborsi in arrivo: ancora contrasti tra Epic ed Apple -