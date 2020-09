Eugenio Giani e il Pd trionfano in Toscana

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 21 settembre 2020) Già alle sei del pomeriggiosi affaccia sul retro di palazzo Strozzi Sacrati, sede dell’esecutivo regionale, da dove guiderà laper i prossimi cinque anni. Alla prova dei voti e non di alcuni sondaggi, che comunque sono serviti all’egemone Pd toscano per battere fino all’ultimo il tasto vincente del cosiddetto “voto utile”, il candidato dem e della renziana, assai deludente Italia Viva si afferma nettamente. Basta il 20% dei voti scrutinati per fotografare 7 punti di vantaggio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.