Calciomercato Sampdoria, annunci di Ferrero: un colpo già chiuso e uno ai dettagli (Di lunedì 21 settembre 2020) Calciomercato Sampdoria – Novità in arrivo in casa Sampdoria. Il club blucerchiato è reduce dalla brutta prestazione contro la Juventus, 3-0 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Il tecnico Ranieri ha bisogno di innesti in tutti i reparti, soprattutto sulla trequarti e a centrocampo. E’ fatta per Keita Balde, l’ex Inter si candida ad essere grande protagonista per qualità e personalità. La conferma dell’accordo è arrivato direttamente dal presidente Ferrero intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Considero Keita Balde un giocatore della Sampdoria, nei prossimi giorni farà le visite mediche”. Adesso tutto su Candreva: “Ci stiamo lavorando”. L’accordo con ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020)– Novità in arrivo in casa. Il club blucerchiato è reduce dalla brutta prestazione contro la Juventus, 3-0 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Il tecnico Ranieri ha bisogno di innesti in tutti i reparti, soprattutto sulla trequarti e a centrocampo. E’ fatta per Keita Balde, l’ex Inter si candida ad essere grande protagonista per qualità e personalità. La conferma dell’accordo è arrivato direttamente dal presidenteintervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Considero Keita Balde un giocatore della, nei prossimi giorni farà le visite mediche”. Adesso tutto su Candreva: “Ci stiamo lavorando”. L’accordo con ...

DiMarzio : Ritorno in #SerieA sempre più vicino per #Keita: la #Sampdoria lo aspetta - DiMarzio : #Calciomercato #Sampdoria, le parole di #Ferrero sulle trattative per #Keita e #Candreva - MarcoBovicelli : Massimo #Ferrero a @SkySport: “Considero #Keita Balde un giocatore della #Sampdoria, nei prossimi giorni farà le vi… - peppe937 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #Sampdoria, le parole di #Ferrero sulle trattative per #Keita e #Candreva - CalcioWeb : #Calciomercato #Sampdoria, annunci di #Ferrero: un colpo già chiuso e uno ai dettagli - -