Avanti un altro, Sara Croce sarà di nuovo la Bonas del programma? (Di lunedì 21 settembre 2020) Importanti novità sono in arrivo per quanto riguarda Avanti un altro, ovvero la trasmissione condotta da Paolo Bonolis e che andrà Avanti nei prossimi giorni. Secondo alcune fonti ci sarebbe la possibilità che Sara Croce, ovvero la showgirl e la modella sarà di nuovo la Bonas della prossima edizione di Avanti un altro. Il quiz preserale tornerà così in onda su Canale 5 a partire dal prossimo mese di gennaio 2021. Secondo quanto riferito da “Solodonna.it”, già lo scorso mese di agosto qualcuno che pare fosse ben informato sui fatti, aveva smentito la sostituzione della Croce nella trasmissione di Paolo Bonolis. Sembrerebbe che la posizione della ... Leggi su controcopertina (Di lunedì 21 settembre 2020) Importanti novità sono in arrivo per quanto riguardaun, ovvero la trasmissione condotta da Paolo Bonolis e che andrànei prossimi giorni. Secondo alcune fonti ci sarebbe la possibilità che, ovvero la showgirl e la modella sarà diladella prossima edizione diun. Il quiz preserale tornerà così in onda su Canale 5 a partire dal prossimo mese di gennaio 2021. Secondo quanto riferito da “Solodonna.it”, già lo scorso mese di agosto qualcuno che pare fosse ben informato sui fatti, aveva smentito la sostituzione dellanella trasmissione di Paolo Bonolis. Sembrerebbe che la posizione della ...

virginiaraggi : Un altro colpo per i clan Casamonica e Spada: arrestati 5 esponenti e smantellata piazza di spaccio nella periferia… - CatalfoNunzia : Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM sul 5 per mille: un altro importante traguardo sul cammino della riforma d… - Voroklimef : @AlessandroCere7 @lucabattanta Non dovrei commentare ma vedo dei dati imbarazzanti, mi sembrano senza speranza i fr… - PaolaBonfadelli : RT @sara_turetta: Bravissimo @insinnaflavio. Altro che bulldogue francesi...! Un'altra splendida adozione per il conduttore TV e la forza d… - LucioMM1 : @Fabopolis @ricpuglisi la comprensione collettiva va avanti così, ridiscutendo etc. Qual è il problema? io giuro ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Avanti altro Esclusiva, Avanti un altro!: Sara Croce sarà di nuovo “La Bonas” SoloDonna Legge sull’insegnamento dell’algherese nelle scuole, Tedde soddisfatto

“Ringrazio la Giunta regionale Solinas, presieduta nell’occasione dalla V. Presidente Alessandra Zedda, che con una recente delibera su proposta dell’Assessore Biancareddu fa compiere un importante p ...

Mercato Inter, sistemato Vidal si lavora sul nuovo tassello: 2 i nomi

Mercato Inter, oggi è il giorno di Arturo Vidal, che dopo un lunghissimo corteggiamento raggiunge Conte. Ma Marotta è ancora a lavoro Mercato Inter, oggi è il giorno di Arturo Vidal, che dopo un lungh ...

Cura dei tumori, l'innovativo macchinario all'ospedale di Negrar: mille trattamenti di radioterapia

Oltre mille trattamenti effettuati su centosessanta pazienti, risultati terapeutici positivi e una buona qualità di vita nel corso delle cure, anche per il minor numero di sedute necessarie. È il bila ...

“Ringrazio la Giunta regionale Solinas, presieduta nell’occasione dalla V. Presidente Alessandra Zedda, che con una recente delibera su proposta dell’Assessore Biancareddu fa compiere un importante p ...Mercato Inter, oggi è il giorno di Arturo Vidal, che dopo un lunghissimo corteggiamento raggiunge Conte. Ma Marotta è ancora a lavoro Mercato Inter, oggi è il giorno di Arturo Vidal, che dopo un lungh ...Oltre mille trattamenti effettuati su centosessanta pazienti, risultati terapeutici positivi e una buona qualità di vita nel corso delle cure, anche per il minor numero di sedute necessarie. È il bila ...