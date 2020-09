William | confessione su Harry | “È dolce la vendetta”

Leggi su dilei

(Di domenica 20 settembre 2020)e Kate Middleton sarebbero pronti a vendicarsi die Meghan Markle. A svelarlo una fonte di Express, secondo cui i duchi di Cambridge non avrebbero ancora superato la Megxit e sarebbero decisi a prendersi la loro rivincita sui Sussex. L’ultimo anno non è stato affatto semplice per Kate eche hanno fatto i conti con un vero e proprio terremoto che ha scosso la monarchia britannica. L’addio di Meghan ealla Corona ha provocato moltissimo scompiglio a Palazzo e ha spinto i due ad assumere nuovi impegni per sostenere la Regina. Alcune fonti affermano cheavrebbe chiesto più volta al fratello di tornare in Inghilterra, non solo quando Carlo era risultato positivo al Coronavirus, ma anche nelle settimane successive....