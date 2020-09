Toscana, aria di cambiamento? Picco di affluenza, crollo al Sud per le regionali (Di domenica 20 settembre 2020) Arrivano i dati parziali dell'affluenza alle ore 19 e sono abbastanza interessanti, per quanto vadano presi con le pinze, non essendo facilmente interpretabili per il fatto che dopo sette anni si è tornati alle elezioni spalmati su due giorni. Se per il referendum la partecipazione in tutta Italia è al 30,3%, per le regionali si avverte una differenza abbastanza marcata tra Nord e Sud. Capitolo a parte lo merita innanzitutto la Toscana, che alle 19 è la regione con l'affluenza più alta: è al 35,9% ed è difficile da interpretare, potrebbe essere un segno di un'aria di cambiamento o una conferma del fortino rosso. Partecipazione simile in Veneto (35,5%), dove la vittoria di Luca Zaia non è assolutamente in discussione. Sopra il 30% anche i ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Arrivano i dati parziali dell'alle ore 19 e sono abbastanza interessanti, per quanto vadano presi con le pinze, non essendo facilmente interpretabili per il fatto che dopo sette anni si è tornati alle elezioni spalmati su due giorni. Se per il referendum la partecipazione in tutta Italia è al 30,3%, per lesi avverte una differenza abbastanza marcata tra Nord e Sud. Capitolo a parte lo merita innanzitutto la, che alle 19 è la regione con l'più alta: è al 35,9% ed è difficile da interpretare, potrebbe essere un segno di un'dio una conferma del fortino rosso. Partecipazione simile in Veneto (35,5%), dove la vittoria di Luca Zaia non è assolutamente in discussione. Sopra il 30% anche i ...

