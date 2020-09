Ligue 1, seconda vittoria per il PSG. Due squadre in testa (Di domenica 20 settembre 2020) Ligue 1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) – Ligue 1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. Ligue 1, i risultati della quarta giornata Terza partita senza vittoria per il Lione che non va oltre lo 0-0 contro il Nimes. Nelle sfide di sabato il Rennes batte il Monaco nel big match e si porta momentaneamente in testa. Terza vittoria consecutiva del Lens che supera 2-1 il Bordeaux. seconda vittoria consecutiva per il PSG che espugna il campo del Nizza. Bene anche il Brest mentre il Metz trova il suo primo successo stagione. Pari in Nantes-Saint-Etienne e Olympique Marsiglia-Lilla. Vincono ... Leggi su newsmondo (Di domenica 20 settembre 2020)1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) –1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale.1, i risultati della quarta giornata Terza partita senzaper il Lione che non va oltre lo 0-0 contro il Nimes. Nelle sfide di sabato il Rennes batte il Monaco nel big match e si porta momentaneamente in. Terzaconsecutiva del Lens che supera 2-1 il Bordeaux.consecutiva per il PSG che espugna il campo del Nizza. Bene anche il Brest mentre il Metz trova il suo primo successo stagione. Pari in Nantes-Saint-Etienne e Olympique Marsiglia-Lilla. Vincono ...

sportli26181512 : Lens-PSG 1-0: Sconfitta di misura del Paris Saint-Germain per 1-0 contro il Lens, nella sfida valida per la seconda… - Lautaresque : @DryIce23 Amica, voi siete 2 volte più forti della seconda in classica. Quando il PSG non vince la Ligue 1 tutti di… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Ligue 1, dove vedere Psg Metz Tv streaming: Dove vedere Psg Metz Tv streaming – Il Psg… - Mancio87 : @DonyLove Pensi di essere l’unico ad aver giocato (per fortuna non in seconda o terza categoria)? Quelle sono sempl… - sportli26181512 : Florenzi, esordio col PSG nella sconfitta contro il Marsiglia. FOTO: L'ex giocatore della Roma, arrivato da due gio… -