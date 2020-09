Infortunio Dybala, la Joya torna in gruppo: ecco quando può rientrare (Di domenica 20 settembre 2020) Infortunio Dybala – Questa sera inizia il campionato della nuova Juventus targata Andrea Pirlo e lo farà senza il suo gioiello, il numero 10, Paulo Dybala. L’MVP della scorsa Serie A è fermo ai box per l’Infortunio rimediato contro il Lione (quando uscì 10 minuti dopo dal suo ingresso). Pirlo dovrà fare a meno della Joya per la prima di campionato, ma nonostante lo stop di Alex Sandro, ieri dall’infermeria bianconera sono arrivate buone notizie. Paulo Dybala ha svolto parte dell’allenamento col gruppo. Infortunio Dybala, quando rientrerà? Buone notizie quindi. Ieri l’attaccante argentino è tornato parzialmente ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 20 settembre 2020)– Questa sera inizia il campionato della nuova Juventus targata Andrea Pirlo e lo farà senza il suo gioiello, il numero 10, Paulo. L’MVP della scorsa Serie A è fermo ai box per l’rimediato contro il Lione (uscì 10 minuti dopo dal suo ingresso). Pirlo dovrà fare a meno dellaper la prima di campionato, ma nonostante lo stop di Alex Sandro, ieri dall’infermeria bianconera sono arrivate buone notizie. Pauloha svolto parte dell’allenamento colrientrerà? Buone notizie quindi. Ieri l’attaccante argentino èto parzialmente ...

