Bartomeu: “Nessuno vuole dimettersi. Il club non si ferma. Suarez? E’ un nostro giocatore” (Di domenica 20 settembre 2020) Il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TV3. Tra le tante cose ha parlato della mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti. “Siamo in un normale processo di voti di sfiducia. Ci sono dieci giorni per valutare e altri dieci per la convalida. La giunta lavorerà come sempre. Il mercato chiude il 5 ottobre e abbiamo ancora movimenti da fare. Vogliamo fare una squadra competitiva. In questo momento nessuno vuole dimettersi. Il club non si ferma e abbiamo molto lavoro da fare. Vogliamo continuare a lavorare e aspetteremo il processo. Nessun dirigente mi ha detto nulla. Tutti siamo concentrati in questo momento. Approvare i numeri non c’entra. Stiamo seguendo la vita quotidiana del club e facendo quello che deve essere fatto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 settembre 2020) Il presidente del Barcellona, Josep, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TV3. Tra le tante cose ha parlato della mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti. “Siamo in un normale processo di voti di sfiducia. Ci sono dieci giorni per valutare e altri dieci per la convalida. La giunta lavorerà come sempre. Il mercato chiude il 5 ottobre e abbiamo ancora movimenti da fare. Vogliamo fare una squadra competitiva. In questo momento nessuno. Ilnon sie abbiamo molto lavoro da fare. Vogliamo continuare a lavorare e aspetteremo il processo. Nessun dirigente mi ha detto nulla. Tutti siamo concentrati in questo momento. Approvare i numeri non c’entra. Stiamo seguendo la vita quotidiana dele facendo quello che deve essere fatto ...

