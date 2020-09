Uomini e Donne: Jessica ha scelto Davide, ma niente cascata di petali (Di sabato 19 settembre 2020) La tronista di Uomini e Donne Jessica Antonini ha le idee chiare tanto che ha già scelto, a meno di un mese dal suo ingresso nel programma: uscirà con Davide Lo Russo, che ha detto sì. I due giovani hanno subito capito di provare una forte attrazione e di avere un abbondante feeling. Soprattutto Jessica … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 19 settembre 2020) La tronista diAntonini ha le idee chiare tanto che ha già, a meno di un mese dal suo ingresso nel programma: uscirà conLo Russo, che ha detto sì. I due giovani hanno subito capito di provare una forte attrazione e di avere un abbondante feeling. Soprattutto… L'articolo proviene da Gossip e Tv.

matteosalvinimi : Il governo ha spalancato le celle per mandare a casa centinaia di criminali con la scusa del covid, ma non ha imped… - matteosalvinimi : Solidarietà a donne e uomini in divisa che da troppo tempo chiedono di poter utilizzare il taser, sperimentato con… - Internazionale : Ci sono uomini che credono sempre di saperne molto più delle donne. Su qualunque argomento. Anche quando non sanno… - _Sunflower_j : Alessandra Mussolini che riduce Mikael a un semplice corpo con cui ballare mi fa schifo, disgusto, ribrezzo, tanto… - metantacauta72 : Viviamo in una società che insegna alle donne a difendersi dallo stupro, invece di insegnare agli uomini a non stup… -