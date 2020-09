Un denim eco-friendly è possibile?

(Di sabato 19 settembre 2020) Forse non tutti sanno che per produrre un solo paio di jeans occorrono migliaia di litri d’acqua (quasi 10.000) e tinture chimiche ricche di metalli pesanti per ottenere la giusta sfumatura di blu. Moltiplicate queste quantità per i milioni di capi prodotti ogni anno e avrete un’idea di quanto l’industria legata al denim possa risultare inquinante.

La risposta è sì, parola dei tanti brand che dimostrano sempre più attenzione a come venga prodotta la mitica tela blu. Che ora si riscopre sempre più sostenibile e rispettosa del pianeta Forse non tu ...Ma è il denim del futuro. Mi auguro che diventi lo standard per noi ... indossare materiali sostenibili voleva dire penalizzare l'estetica a favore del messaggio. I tessuti eco di oggi non limitano in ...