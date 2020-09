Probabile formazione Roma – Dzeko titolare prima di dirsi addio? (Di sabato 19 settembre 2020) La Roma di Fonseca inizia la nuova stagione al Bentegodi contro il Verona questa sera alle ore 20:45 nel primo anticipo serale della Serie A. Il tecnico portoghese ha ancora una rosa non completa, infatti aspetta il ritorno di Smalling e già sa che dopo questa trasferta perderà Dzeko, che sarà sostituito da Milik. E’ proprio questo il dubbio più gravoso per il tecnico: schierare il bosniaco titolare prima di dirsi addio? I convocati Fonseca ha convocato 21 calciatori per la prima partita del nuovo anno calcistico. Questa la lista completa: Portieri: Pau Lopez, Boer, MiranteDifensori: Karsdorp, Santon, Mancini, Kumbulla, Spinazzola, IbanezCentrocampisti: Calafiori, Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, DiawaraAttaccanti: Mkhitaryan, ... Leggi su giornal (Di sabato 19 settembre 2020) Ladi Fonseca inizia la nuova stagione al Bentegodi contro il Verona questa sera alle ore 20:45 nel primo anticipo serale della Serie A. Il tecnico portoghese ha ancora una rosa non completa, infatti aspetta il ritorno di Smalling e già sa che dopo questa trasferta perderà, che sarà sostituito da Milik. E’ proprio questo il dubbio più gravoso per il tecnico: schierare il bosniacodi? I convocati Fonseca ha convocato 21 calciatori per lapartita del nuovo anno calcistico. Questa la lista completa: Portieri: Pau Lopez, Boer, MiranteDifensori: Karsdorp, Santon, Mancini, Kumbulla, Spinazzola, IbanezCentrocampisti: Calafiori, Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, DiawaraAttaccanti: Mkhitaryan, ...

