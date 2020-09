Patrizia De Blanck zittisce Stefania Orlando: “Non mi prendere per i fondelli” (Di sabato 19 settembre 2020) Patrizia De Blanck zittisce Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 5: “Non mi prendere per i fondelli”. La reazione della showgirl. Patrizia De Blanck non concede sconti a nessuno. La nuova giornata nella casa del Grande Fratello Vip 5, con il cast quasi al completo con il solo Paolo Brosio in bilico per alcuni problemi … L'articolo Patrizia De Blanck zittisce Stefania Orlando: “Non mi prendere per i fondelli” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 19 settembre 2020)Deal Grande Fratello Vip 5: “Non miper i fondelli”. La reazione della showgirl.Denon concede sconti a nessuno. La nuova giornata nella casa del Grande Fratello Vip 5, con il cast quasi al completo con il solo Paolo Brosio in bilico per alcuni problemi … L'articoloDe: “Non miper i fondelli” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

