Nuovo record di contagi in Gb, oltre 4.400 in 24 ore (Di sabato 19 settembre 2020) ROMA, 19 SET - Secondo picco di nuovi contagi da coronavirus in due giorni nel Regno Unito. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.422 nuovi casi, 100 in più rispetto al giorno precedente. E' il ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo record Nuovo record di casi dopo il lockdown, ma l'indice Rt è fermo Il Manifesto Coronavirus, Regno Unito, 4.400 casi in 24 ore: record dall'8 maggio

Nuovo record di casi di Coronavirus nel Regno Unito. Sono stati registrati 4.422 contagi nelle ultime 24 ore, la cifra più alta dall’8 maggio. Si tratta di 100 infezioni in più rispetto a quelle regis ...

Covid-19 vola in Francia e Spagna. Cosa è andato storto secondo gli esperti

Spagna e Francia sono tra i due Paesi europei dove il coronavirus ha ripreso a correre più veloce. A partire da lunedì, alcune zone di Madrid saranno soggette al lockdown per frenare l’aumento del Cov ...

Coronavirus, Francia in ginocchio: più di 13.000 casi e 123 morti nelle ultime 24 ore

Record di 13.215 nuovi casi in sole 24 ore in Francia, dove si registra anche una cifra di decessi mai toccata dalla primavera scorsa, 123 morti nell’ultima giornata. Il presidente francese Macron lan ...

