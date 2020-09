Juventus-Sampdoria, brutte notizie per Pirlo: lesione muscolare per Alex Sandro. Il comunicato (Di sabato 19 settembre 2020) Nuova tegola in casa Juventus in vista della prima di campionato contro la Sampdoria.Andrea Pirlo recupera Paulo Dybala, che è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo, ma perde Alex Sandro: gli esami a cui si è sottoposto il difensore brasiliano hanno infatti evidenziato una lesione muscolare alla coscia destra.Serie A, Juventus e Sampdoria aprono con il primo posticipo: probabili formazioni e dove vedere il matchA darne comunicazione è stato direttamente il club bianconero nel consueto report giornaliero pubblicato sul proprio sito di riferimento: “Paulo Dybala si è allenato parzialmente in gruppo – si legge - mentre gli accertamenti radiologici cui ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 settembre 2020) Nuova tegola in casain vista della prima di campionato contro la.Andrearecupera Paulo Dybala, che è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo, ma perde: gli esami a cui si è sottoposto il difensore brasiliano hanno infatti evidenziato unaalla coscia destra.Serie A,aprono con il primo posticipo: probabili formazioni e dove vedere il matchA darne comunicazione è stato direttamente il club bianconero nel consueto report giornaliero pubblicato sul proprio sito di riferimento: “Paulo Dybala si è allenato parzialmente in gruppo – si legge - mentre gli accertamenti radiologici cui ...

