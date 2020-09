Inter-Pisa 1-0 | a segno Lukaku | La diretta

(Di sabato 19 settembre 2020) dove vederla " La partita non sarà trasmessa in, ma su Gazzetta.it ci saranno aggiornamenti live sul match. Si potrà poi veder in differita dalle 23.30 in streaming su YouTube e sulla pagina ...

Inter : ?? | APPUNTAMENTI ?? domani dalle ore 18.00 live tweet di #InterPisa ?? alle 23.30 il match su @SkySport e sui nostri… - Inter : ?? | CRONACA Il racconto di #InterPisa in diretta da San Siro ??? Ascolta qui ?? - PisaSC : #versoInterPisa ?? Oggi giocheremo a San Siro. Con l'@Inter abbiamo condiviso tanti giocatori, tra cui l'indimentic… - fcin1908it : POKER INTER! Rasoterra bellissimo di Hakimi per Eriksen: finta e conclusione perfetta nell'angolo! 4-0! -… - AndryDipi92 : @Inter @gaglio94 @RomeluLukaku9 Vendetelo adesso! Vedete se il Pisa se lo prende... -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Pisa

Si chiude il breve ed intenso ciclo di amichevoli pre-stagionali dell’Inter. La compagine nerazzurra, dopo i test match contro Lugano e Carrarese, affronterà a San Siro il Pisa in quello che sarà il s ...A 7 giorni esatti dal proprio debutto in campionato e nel giorno in cui comincia la Serie A 2020-2021, l'Inter si confronta con il Pisa in una sfida amichevole che darà molte indicazioni sulle idee di ...Roma, 19 settembre 2020 - Tifosi allo stadio sì, ma non in tutte le Regioni. E' di nuovo braccio di ferro tra Stato e i governatori, tanto che il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, h ...