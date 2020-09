Hamburger di zucca e ceci | ricetta super light!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 19 settembre 2020) Tra le vostre verdure preferite c’è la? Dovete provare a cucinare dei burger di, davvero buonissimi e con poche calorie. Ecco lacompleta. Ingredienti per fare dei buonissimi burger diAvrete bisogno di: 90 grammi diprecotti 60 grammi di farina di lenticchie (meglio se di tipologia rosse) 6 fette digià cotte al forno Un pizzico di curry Un pochino di zenzero fresco Q.b. di sale fino da cucina Q.b. di erbe aromatiche essiccate. Per cuocere i burger in padella: olio extravergine di oliva (ne avrete bisogno di un po’ in più per fare l’impasto). Come cucinare dei buonissimi burger di: preparare gli ingredienti ...