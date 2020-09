Covid, in calo in Campania i positivi: 149 ma meno tamponi (Di sabato 19 settembre 2020) Sono 149 i positivi nelle ultime 24 ore in Campania, in calo rispetto ai 208 di ieri. Ma si registra anche una diminuzione dei tamponi effettuati, dai 7.460 si e’ passati a 5.515. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza e’ di 10.089 su un complessivo di 532.983. Si registra un decesso, per un totale di 456. I guariti del giorno sono 40: nel complesso sono 5.060. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 19 settembre 2020) Sono 149 inelle ultime 24 ore in, inrispetto ai 208 di ieri. Ma si registra anche una diminuzione deieffettuati, dai 7.460 si e’ passati a 5.515. Il totale deidall’inizio dell’emergenza e’ di 10.089 su un complessivo di 532.983. Si registra un decesso, per un totale di 456. I guariti del giorno sono 40: nel complesso sono 5.060. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ricpuglisi : Ma come! In Germania il tasso di mortalità per #Covid19 cala nel tempo per tutti gli intervalli di età. E il cal… - wam_the : Covid Italia: contagi in calo ma i morti raddoppiano. Il punto nelle regioni - riktroiani : Sono davvero dispiaciuto per i 24 morti covid odierni, ma il mainstream quanto spazio darà al calo dei ricoveri (-7… - ottopagine : Covid: in calo i positivi ma su meno tamponi in Campania - camyllola : RT @rtl1025: ?? Impennata decessi per #Coronavirus: sono stati 24 nelle ultime 24 ore. In calo invece i nuovi contagiati. In lieve aumento i… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid calo Speranza di vita in calo con la diffusione di Covid-19 Le Scienze Coronavirus, 1.638 positivi e 24 morti in Italia in 24 ore

TORINO - Aumentano i morti per Coronavirus in Italia secondo i dati bel ministero della Salute: sono stati 24 nelle ultime 24 ore; ieri erano stati 10. Un dato così alto non si registrava dal 7 luglio ...

Covid, in Italia 1.638 nuovi casi e 24 morti

Torna a salire il numero dei morti per Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i decessi nel Paese sono stati 24 (ieri erano 10). I nuovi casi sono invece 1.638, in calo rispetto ai 1.907 del ...

Coronavirus bollettino 19 settembre: 1638 contagi, ma 24 morti

Dopo l'impennata di ieri, con 1.907 contagi, tornano a calare i nuovi casi di Covid in Italia: oggi sono 1.638, per di piu' con 103.223 tamponi (ieri erano poco meno di 100mila). Aumentano invece, dop ...

TORINO - Aumentano i morti per Coronavirus in Italia secondo i dati bel ministero della Salute: sono stati 24 nelle ultime 24 ore; ieri erano stati 10. Un dato così alto non si registrava dal 7 luglio ...Torna a salire il numero dei morti per Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i decessi nel Paese sono stati 24 (ieri erano 10). I nuovi casi sono invece 1.638, in calo rispetto ai 1.907 del ...Dopo l'impennata di ieri, con 1.907 contagi, tornano a calare i nuovi casi di Covid in Italia: oggi sono 1.638, per di piu' con 103.223 tamponi (ieri erano poco meno di 100mila). Aumentano invece, dop ...