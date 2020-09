Calciomercato Juventus, Paratici rivoluziona l’attacco: non solo Dzeko e Kean (Di sabato 19 settembre 2020) La Juventus in questi giorni si starebbe muovendo freneticamente sul fronte Calciomercato. La dirigenza bianconera in queste ore sarebbe in attesa di risposte provenienti da Roma e da Napoli sul fronte Milik e Dzeko, con quest’ultimo promesso sposo della Vecchia Signora. Ma il bosniaco potrebbe non essere l’ultimo colpo per quanto riguarda il reparto avanzato juventino. Oltre all’attaccante ex Manchester City e Wolfsburg, a Torino potrebbe sbarcare anche Moise Kean, proveniente dall’Everton. Il giocatore avrebbe fretta di concludere l’accordo con la Juventus, mentre resterebbe da trovare l’intesa tra i due club. Però, con Douglas Costa in uscita Fabio Paratici potrebbe tornare sul mercato al fine di regalare ad Andrea Pirlo un ulteriore ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 19 settembre 2020) Lain questi giorni si starebbe muovendo freneticamente sul fronte. La dirigenza bianconera in queste ore sarebbe in attesa di risposte provenienti da Roma e da Napoli sul fronte Milik e, con quest’ultimo promesso sposo della Vecchia Signora. Ma il bosniaco potrebbe non essere l’ultimo colpo per quanto riguarda il reparto avanzato juventino. Oltre all’attaccante ex Manchester City e Wolfsburg, a Torino potrebbe sbarcare anche Moise, proveniente dall’Everton. Il giocatore avrebbe fretta di concludere l’accordo con la, mentre resterebbe da trovare l’intesa tra i due club. Però, con Douglas Costa in uscita Fabiopotrebbe tornare sul mercato al fine di regalare ad Andrea Pirlo un ulteriore ...

