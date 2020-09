48 ore e meteo stravolto Ecco che cosa ci aspetta

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 19 settembre 2020) Alessandro Ferro Questo sarà l'ultimo fine settimana simil estivo anche se non per tutti: molte nubi al Centro-Nord e arrivederci mare. Il maltempo arriverà da lunedì con piogge, temporali ed un calo importante delle temperature per gran parte della settimana Ultimo fine settimana con scampoli d'estate, specialmente al Centro-Sud. Dalla prossima, infatti, arriverà il primo vero colpo dell'autunno con un'intensa perturbazione atlantica, tanta pioggia ed un importante calo termico. Probabilmente sarà il ko per l'estate settembrina. Domenica di "attesa" Chi pensava di andare ancora a mare in questo weekend dovrà fare i conti con le prime nubi in arrivo da ovest che sporcheranno i cieli delle regioni più occidentali.che, quindi, già domani tante nubi saranno presenti a Nordovest, specialmente sui ...