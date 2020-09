Truffa dei farmaci in Lombardia, Novartis respinge le accuse (Di venerdì 18 settembre 2020) I fatti riguardano alcuni acquisti di forniture (dal 2013 al 2018) a prezzo maggiorato, poi rimborsate dalla Regione Leggi su media.tio.ch (Di venerdì 18 settembre 2020) I fatti riguardano alcuni acquisti di forniture (dal 2013 al 2018) a prezzo maggiorato, poi rimborsate dalla Regione

tizziviola : RT @violacacciapuot: #IoVotoNO perché a gravare sulle casse dello Stato è l'evasione fiscale, la truffa dei falsi disoccupati o dei falsi i… - acropolita : RT @violacacciapuot: #IoVotoNO perché a gravare sulle casse dello Stato è l'evasione fiscale, la truffa dei falsi disoccupati o dei falsi i… - blello2 : RT @marinapiva67: In questo Paese si truffa con naturalezza e senza pudore su qualsivoglia provvedimento che comporti un beneficio economic… - marinapiva67 : In questo Paese si truffa con naturalezza e senza pudore su qualsivoglia provvedimento che comporti un beneficio ec… - pestrinmarco : La TRUFFA dei CORSI ONLINE ?? Come scoprire chi vende FUFFA -

Ultime Notizie dalla rete : Truffa dei Technical support scam: come funziona e come riconoscere la truffa dei finti help desk Cyber Security 360 truffato per 30 mila euro

Un imprenditore vitivinicolo veronese è stato truffato mediante un attacco hacker di vishing, una forma di truffa informatica, simile al phishing, con lo scopo di carpire, con l'inganno tramite serviz ...

Lombardia: Novartis coinvolta in processo per truffa

Novartis coinvolta nella vicenda della truffa dei farmaci in Italia: stando alla Reuters un giudice di Milano ha disposto il sequestro preventivo di circa 2,3 milioni di euro (2,4 milioni di franchi) ...

Sgominata la banda dei truffatori d’anziani: scattano le manette a Napoli

Sgominata la banda dei truffatori d’anziani: scattano le manette a Napoli. Un via vai continuo tra la Campania e la Puglia. Per compiere truffe, truffe ai danni di anziani. Una banda vera e propria i ...

Un imprenditore vitivinicolo veronese è stato truffato mediante un attacco hacker di vishing, una forma di truffa informatica, simile al phishing, con lo scopo di carpire, con l'inganno tramite serviz ...Novartis coinvolta nella vicenda della truffa dei farmaci in Italia: stando alla Reuters un giudice di Milano ha disposto il sequestro preventivo di circa 2,3 milioni di euro (2,4 milioni di franchi) ...Sgominata la banda dei truffatori d’anziani: scattano le manette a Napoli. Un via vai continuo tra la Campania e la Puglia. Per compiere truffe, truffe ai danni di anziani. Una banda vera e propria i ...