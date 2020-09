Supercoppa A1 2020, Olimpia Milano-Venezia 76-67: cronaca e tabellino (Di venerdì 18 settembre 2020) L’AX Armani Exchange Milano è la prima finalista della Final Four di Supercoppa 2020 di Serie A1. I ragazzi di Messina vincono contro l’Umana Reyer Venezia con il punteggio di 76-67 e domenica 20 settembre si giocheranno la finale contro la vincente di Dinamo Sassari-Virtus Bologna. Protagonista assoluto del match Delaney che con i suoi 19 punti ha un ruolo fondamentale per la vittoria dei meneghini. RECAP – Si apre con l’1/2 di Watt e Delaney, poi però proprio quest’ultimo si mette in moto da tre venendo seguito da Punter (7-3). Nel giro di pochissimi minuti i lagunari sono sotto di otto lunghezze e De Raffaele chiama il primo tie-out di serata nella speranza di tamponare subito. Venezia si sistema in attacco, ma in difesa non può nulla ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) L’AX Armani Exchangeè la prima finalista della Final Four didi Serie A1. I ragazzi di Messina vincono contro l’Umana Reyercon il punteggio di 76-67 e domenica 20 settembre si giocheranno la finale contro la vincente di Dinamo Sassari-Virtus Bologna. Protagonista assoluto del match Delaney che con i suoi 19 punti ha un ruolo fondamentale per la vittoria dei meneghini. RECAP – Si apre con l’1/2 di Watt e Delaney, poi però proprio quest’ultimo si mette in moto da tre venendo seguito da Punter (7-3). Nel giro di pochissimi minuti i lagunari sono sotto di otto lunghezze e De Raffaele chiama il primo tie-out di serata nella speranza di tamponare subito.si sistema in attacco, ma in difesa non può nulla ...

OlimpiaMI1936 : ?? GAME DAY ?? ?? Eurosport Supercoppa 2020 | Semifinale ?? @REYER1872 ? 18.00 ?? Segafredo Arena ?? Biglietti ?… - SportandoIT : Eurosport Supercoppa 2020, Milano batte Venezia 76-67 e vola in finale - BardellaAndrea : RT @OlimpiaMI1936: ?? GAME DAY ?? ?? Eurosport Supercoppa 2020 | Semifinale ?? @REYER1872 ? 18.00 ?? Segafredo Arena ?? Biglietti ? https://t.co… - sportskwkm : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI OLIMPIA MILANO-VENEZIA. Tre secondi di Hines, palla che torna in mano… - OA_Sport : Basket, Supercoppa Italiana 2020: l’Olimpia Milano batte Venezia ed è la prima finalista -