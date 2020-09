Rosy Bindi: «Se vince il Sì un Parlamento classista. Il governo non rischia» (Di venerdì 18 settembre 2020) «Il mio No al referendum non è assolutamente contro il governo, anzi ritengo che in questo anno il Conte bis non abbia dato cattiva prova di sé, ha gestito dignitosamente l’emergenza Covid». Rosy Bindi, ex ministro, tra i fondatori del Pd, da alcuni anni è sparita dai radar della politica, ma ha conservato intatte la passione e la grinta. Ritiene che una vittoria del No potrebbe aprire una crisi? «Assolutamente no. Io difendo il Parlamento e, secondo la Costituzione, i … Continua L'articolo Rosy Bindi: «Se vince il Sì un Parlamento classista. Il governo non rischia» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 18 settembre 2020) «Il mio No al referendum non è assolutamente contro il, anzi ritengo che in questo anno il Conte bis non abbia dato cattiva prova di sé, ha gestito dignitosamente l’emergenza Covid»., ex ministro, tra i fondatori del Pd, da alcuni anni è sparita dai radar della politica, ma ha conservato intatte la passione e la grinta. Ritiene che una vittoria del No potrebbe aprire una crisi? «Assolutamente no. Io difendo ile, secondo la Costituzione, i … Continua L'articolo: «Seil Sì un. Ilnon» proviene da il manifesto.

