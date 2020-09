Roma, choc ai giardini di Via Flaminia: si abbassa i pantaloni e inizia a masturbarsi davanti ai bambini (Di venerdì 18 settembre 2020) Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Villa Glori, giunti in pochi istanti sul luogo della segnalazione, non hanno perso tempo nel portar via l’uomo, ancora con i pantaloni abbassati mostrando il proprio organo genitale, dalla vista dei bambini e dai genitori lì presenti, scossi da quanto stava accadendo, assicurandolo subito nell’auto di servizio. E prima di accompagnarlo nell’ufficio di polizia, diretto da Anna Galdieri, i poliziotti, hanno ascoltato le testimonianze delle persone presenti, corredate da riprese video effettuate tramite smartphone e successivamente consegnate alle forze di Polizia in sede di denuncia. choc ai giardini di via Flaminia: si abbassa i pantaloni e inizia a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 settembre 2020) Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Villa Glori, giunti in pochi istanti sul luogo della segnalazione, non hanno perso tempo nel portar via l’uomo, ancora con iti mostrando il proprio organo genitale, dalla vista deie dai genitori lì presenti, scossi da quanto stava accadendo, assicurandolo subito nell’auto di servizio. E prima di accompagnarlo nell’ufficio di polizia, diretto da Anna Galdieri, i poliziotti, hanno ascoltato le testimonianze delle persone presenti, corredate da riprese video effettuate tramite smartphone e successivamente consegnate alle forze di Polizia in sede di denuncia.aidi via: sia ...

