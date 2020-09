Pepsi annuncia una bibita che dovrebbe farci dormire meglio

Leggi su wired

(Di venerdì 18 settembre 2020) (Foto:co)Addio caffeina. O per lo meno arrivederci a domani mattina., colosso delle bibite gassate dall’effetto blandamente eccitante, hato il lancio di una nuova bevanda rilassante, pensata per. Si chiama Driftwell ed è essenzialmente una lattina di acqua non gassata, senza calorie e senza zucchero (si legge), aromatizzata al sapore di mora e lavanda. Contiene inoltre 200 milligrammi di L-teanina (un aminoacido presente nel tè che avrebbe effetti calmanti, anche se per la comunità scientifica non ci sono ancora sufficienti prove a riguardo) e il 10% della dose giornaliera consigliata di magnesio, utile per rilassare la muscolatura. La camomilla 2.0 disarà in vendita online da dicembre, mese notoriamente ...