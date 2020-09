Pasta fredda con tonno melanzane e cipolle (Di venerdì 18 settembre 2020) La è un’ottima idea per queste giornate di caldo. Un piatto semplice e rapido da preparare, ma davvero originale. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 gr. di Pasta2 melanzane medie1 cipolla grande200 gr. di tonno affumicatoOlio extravergine d’oliva q.b.Pepe nero macinato q.b.Sale q.b.Per preparare la iniziamo mettendo una pentola piena d’acqua sul fuoco, quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione aggiungete il sale e la Pasta. Intanto tagliate le melanzane a cubetti, cercando di tagliarli di dimensioni abbastanza simili per agevolare la fase della cottura, poi mettetele a friggere in padella insieme all’olio extravergine di oliva. A questo punto tagliate finemente la cipolla e aggiungetela alle ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 18 settembre 2020) La è un’ottima idea per queste giornate di caldo. Un piatto semplice e rapido da preparare, ma davvero originale. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 gr. dimedie1 cipolla grande200 gr. diaffumicatoOlio extravergine d’oliva q.b.Pepe nero macinato q.b.Sale q.b.Per preparare la iniziamo mettendo una pentola piena d’acqua sul fuoco, quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione aggiungete il sale e la. Intanto tagliate lea cubetti, cercando di tagliarli di dimensioni abbastanza simili per agevolare la fase della cottura, poi mettetele a friggere in padella insieme all’olio extravergine di oliva. A questo punto tagliate finemente la cipolla e aggiungetela alle ...

Se c’è un dolce in grado di mettere d’accordo tutti, ma proprio tutti, è la crostata. Vuoi per quell’effetto madeleine, perché è la torta di casa per eccellenza, preparata con pochi ingredienti, sempl ...

La frittata di pasta (o meglio, di maccheroni) è un meraviglioso piatto della tradizione partenopea, immancabile anche nelle gite fuori porta di Pasquetta. La si può preparare “bianca” o “rossa” (con ...

La pasta fredda con tonno melanzane e cipolle è un’ottima idea per queste giornate di caldo. Un piatto semplice e rapido da preparare, ma davvero originale. Vediamo insieme la ricetta 320 gr. di past ...

