Messe sospese in una chiesa a Roma: sacerdoti tutti positivi. "Partito da una suora contagiata" (Di venerdì 18 settembre 2020) Messe sospese nella parrocchia di San Gregorio Magno di Piazza Certaldo a Roma, a causa della positività al Coronavirus di tutti e tre sacerdoti. Raggiunto telefonicamente dall’Adnkronos, il parroco don Stefano, uno dei tre sacerdoti positivi, dice: “Fortunatamente stiamo bene. Tutto è Partito da una suora che aveva alcuni sintomi. Dopo aver fatto il tampone è risultata positiva. A quel punto c’è stato lo stesso esito per i due sacerdoti, mentre io ero negativo. Dopodiché, il 30 agosto, anch’io sono risultato positivo al primo tampone. Abbiamo fatto il secondo il 12 settembre e l’esito era lo stesso. Il prossimo lo faremo domani, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 settembre 2020)nella parrocchia di San Gregorio Magno di Piazza Certaldo a, a causa dellatà al Coronavirus die tre. Raggiunto telefonicamente dall’Adnkronos, il parroco don Stefano, uno dei tre, dice: “Fortunatamente stiamo bene. Tutto èda unache aveva alcuni sintomi. Dopo aver fatto il tampone è risultata positiva. A quel punto c’è stato lo stesso esito per i due, mentre io ero negativo. Dopodiché, il 30 agosto, anch’io sono risultato positivo al primo tampone. Abbiamo fatto il secondo il 12 settembre e l’esito era lo stesso. Il prossimo lo faremo domani, ...

