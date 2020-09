Lavoro: Consulenti, approfondimento su sequestro e confisca in caso di sfruttamento (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Labitalia) - L'articolo 603-bis.2 del codice penale, introdotto con la legge n. 199/2016, attribuisce, mediante la confisca obbligatoria, maggiore incisività al contrasto dell'azione dei soggetti che accumulano ricchezze attraverso lo sfruttamento del Lavoro, vale a dire in spregio alle norme su collocamento, minimi salariali, orari massimi di Lavoro e comprimendo in maniera inaccettabile i diritti fondamentali dei lavoratori. Nell'approfondimento della Fondazione studi Consulenti del Lavoro, di oggi 18 settembre 2020, 'Il sequestro preventivo e la confisca obbligatoria in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del Lavoro' si evidenzia come, per eseguire ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Labitalia) - L'articolo 603-bis.2 del codice penale, introdotto con la legge n. 199/2016, attribuisce, mediante laobbligatoria, maggiore incisività al contrasto dell'azione dei soggetti che accumulano ricchezze attraverso lodel, vale a dire in spregio alle norme su collocamento, minimi salariali, orari massimi die comprimendo in maniera inaccettabile i diritti fondamentali dei lavoratori. Nell'della Fondazione studidel, di oggi 18 settembre 2020, 'Ilpreventivo e laobbligatoria indi intermediazione illecita edel' si evidenzia come, per eseguire ...

matteosalvinimi : #Salvini: Servono meno tasse. Oggi ci sono state ben 187 scadenze: noi abbiamo chiesto al governo, a nome dei comme… - Trovolavoro : ?? Ancora aperte le selezioni per:? SALES ACCOUNT - CONSULENTI COMMERCIALE? ?? Tutta Italia? ? Sei ancora in tempo pe… - franciungaro : RT @LucisulLavoro: Dopo la Conferenza sul rilancio economico, alle 17.30 è in programma la Conferenza 'Lavoro e politiche attive: il SURE e… - franciungaro : RT @EffeConTweet: Il ruolo della Fondazione Lavoro dei Consulenti del Lavoro: la capillarità e profonda conoscenza dei sistemi regionali de… - bizcommunityit : Blocco dei licenziamenti, fino a quando e per chi? Ecco chi rischia di perdere il lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Consulenti Blocco dei licenziamenti, fino a quando e per chi? Ecco chi rischia di perdere il lavoro Corriere della Sera Lavoro: Consulenti, approfondimento su sequestro e confisca in caso di sfruttamento

Nell'approfondimento della Fondazione studi consulenti del lavoro, di oggi 18 settembre 2020, 'Il sequestro preventivo e la confisca obbligatoria in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del ...

Operaio morto ad Allein, inquirenti nominano due consulenti

La procura di Aosta ha affidato una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica dell'incidente sul lavoro in cui ha perso la vita Luigi Claudio Campi, di 46 anni, di Ceriano Laghetto (Monza Brianza ...

Viviana e Gioele: nuove indiscrezioni sull’incidente sparigliano le carte

Non solo. Dopo gli accertamenti dei giorni scorsi sulla A20, starebbe emergendo un’altra possibile ricostruzione ovvero che sarebbe stato il furgone con a bordo tre operai ad urtare contro la Opel del ...

Nell'approfondimento della Fondazione studi consulenti del lavoro, di oggi 18 settembre 2020, 'Il sequestro preventivo e la confisca obbligatoria in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del ...La procura di Aosta ha affidato una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica dell'incidente sul lavoro in cui ha perso la vita Luigi Claudio Campi, di 46 anni, di Ceriano Laghetto (Monza Brianza ...Non solo. Dopo gli accertamenti dei giorni scorsi sulla A20, starebbe emergendo un’altra possibile ricostruzione ovvero che sarebbe stato il furgone con a bordo tre operai ad urtare contro la Opel del ...