La sanatoria è una beffa | gli imprenditori che si autodenunciano devono pagare il ticket

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 18 settembre 2020) Sono passate settimane, ormai, dall’annuncio trionfante di una commossa Teresa Bellanova, in lacrime mentre raccontava agli italiani l’impatto dellada lei voluta e difesa a tutti i costi, anche di fronte ai dubbi di alcuni esponenti del suo stesso governo. Una riforma che, oggi, sembra però tutt’altro che un successo. Pochissime le adesioni, tanto che l’esecutivo si è trovato, imbarazzo, a prolungare la possibilità di adesione dal 15 luglio al 15 agosto. E ora, ecco saltar fuori un altro passaggio che ha scatenato non poche polemiche. La testata La Verità rivela infatti come in caso di autodenuncia di un periodo di lavoro in nero pregresso, un imprenditore si troverebbe a300 euro per ogni mese ai quali vanno aggiunti 500 euro dial momento di presentazione ...