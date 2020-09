Internazionali BNL d’Italia 2020 | Djokovic batte Krajinovic e va ai quarti

CaterpillarAM : Internazionali BNL d'Italia: quattro italiani al terzo turno. E tu per chi fai il tifo? #SondaggiDaIncubo… - WeAreTennisITA : 18 anni, numero 249 del mondo, capace di vincere il suo primo match nei 1000 contro Stan Wawrinka agli Internaziona… - WeAreTennisITA : Agli Internazionali BNL d'Italia torna a parlare @RafaelNadal?? ??? 'Quando prendi una decisione vai avanti con quell… - sportface2016 : #tennis #IBI20 #Internazionali, Novak #Djokovic si aggiudica il derby serbo degli ottavi e passa il turno: la cro… - gdstwits : Open Bnl Internazionali d’ItaliaBerrettini ai quarti di finale -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL

Matto Berrettini si è qualificato per i quarti di finale degli Open Bnl d’Italia di tennis, in corso al Foro Italico, battendo nel 'derby' italiano degli ottavi Stefano Travaglia per 7-6 7-6 in più di ...Matteo Berrettini esorcizza l'amico/rivale Stefano Travaglia e si qualifica per i quarti di finale degli Internazionali Bnl d'Italia. Il romano, numero 8 del mondo e 4 del tabellone, ...Yulia Putintseva vince il derby kazako contro la connazionale Elena Rybakina con il punteggio di 4-6, 7-6(3), 6-2 e accede così ai quarti di finale degli Internazionali Open Bnl d'Italia in corso al F ...