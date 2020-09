Il retroscena | Bakayoko | altri due no pur di aspettare il Milan

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tiemouénon è certo l’ultimo centrocampista sulla fascia della terra. Anzi, esattamente il contrario, è molto corteggiato pur non essendo reduce da una stagione da tramandare, il prestito al Monaco non ha pagato come si immaginava potesse pagare. Maha sempre grandi estimatori, al punto che negli ultimi giorni ha detto no ad almeno proposte che gli sono arrivate (una dalla Premier), con un ingaggio anche superiore a quello che gli offrirebbe il. Ricordiamo cheguadagna sei milioni a stagione e che alfarebbe uno sconto la prima stagione di almeno il 40 per cento. Bisogna poi trovare la completa quadratura per le stagioni successive, con il Chelsea pronto a dare il via libera. E’ uno dei tormentoni di mercato, molti ...

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Bakayoko

alfredopedulla.com

A proposito dei centrali: via uno tra Leo Duarte e Mateo Musacchio, poi l'assalto a un nuovo giocatore. È una settimana importante per il mercato del Milan, che prenderà il via già tra oggi e domani: ...«Koulibaly? Un giornale inglese mi ha chiesto notizie mezz’ora fa, ma gli ho detto che il City sostiene che non può parlare con noi per via del problema Jorginho. Quindi come può esserci una negoziazi ...CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA > > > In caso contrario, il Milan potrebbe davvero concludere l’affare e portare Tonali in rossonero. (Pianeta Milan) Il gruppo Elliott avrebbe dato il via ...